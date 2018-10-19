Türkiye'de ligler yeniden başlıyor! İşte maçlar..

Futbolda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e 9. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Spor Toto Süper Lig
19 Ekim Cuma:
20.30 Galatasaray-Bursaspor (Türk Telekom)
20 Ekim Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül)
21 Ekim Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor (Çaykur Didi)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 MKE Ankaragücü-Evkur Yeni Malatyaspor (Osmanlı)
19.00 Göztepe-Beşiktaş (Bornova)
22 Ekim Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)
Spor Toto 1. Lig
19 Ekim Cuma:
19.00 Denizlispor-Afjet Afyonspor (Denizli Atatürk)
20 Ekim Cumartesi:
14.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Osmanlı)
19.30 Balıkesirspor Baltok-Boluspor (Balıkesir Atatürk)
19.30 Gazişehir Gaziantep-Ümraniyespor (Gaziantep)
21 Ekim Pazar:
14.00 Hatayspor-Osmanlıspor (Antakya Atatürk)
16.30 Kardemir Karabükspor-Altay (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
19.30 İstanbulspor-Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
22 Ekim Pazartesi:
19.00 Adana Demirspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Altınordu-Eskişehirspor (Bornova)
TFF 2. Lig
Kırmızı Grup
21 Ekim Pazar:
13.30 Tokatspor-Kırklarelispor (Tokat Gaziosmanpaşa)
14.30 Konya Anadolu Selçukspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
15.00 Tuzlaspor-Sivas Belediyespor (Tuzla Belediye)
15.00 Darıca Gençlerbirliği-BUGSAŞ Spor (Darıca İlçe)
15.00 Fatih Karagümrük-Etimesgut Belediyespor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Şanlıurfaspor-Pendikspor (Şanlıurfa GAP)
19.00 Menemen Belediyespor-Zonguldak Kömürspor (Menemen İlçe)
19.00 Tarsus İdmanyurdu-Bandırmaspor Baltok (Tarsus İlçe)
19.00 Fethiyespor-Kahramanmaraşspor (Fethiye İlçe)
Beyaz Grup
21 Ekim Pazar:
14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Gümüşhanespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
14.30 Keçiörengücü-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Ankara Aktepe)
14.30 Niğde Anadolu-Bayrampaşa (Niğde 5 Şubat)
14.30 Hacettepe-İnegölspor (Ankara OSTİM)
15.00 Sarıyer-Gaziantepspor (Yusuf Ziya Öniş)
15.00 UTAŞ Uşakspor-Ankara Demirspor (Uşak 1 Eylül)
19.00 Yılport Samsunspor-Kastamonuspor 1966 (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Sakaryaspor-Sancaktepe Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Manisaspor-Eyüpspor (Manisa 19 Mayıs)
TFF 3. Lig
1. Grup
21 Ekim Pazar:
14.00 Yomraspor-Batman Petrolspor (Yomra İlçe)
14.00 Erzin Belediyespor-Şile Yıldızspor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)
14.00 Artvin Hopaspor-Gebzespor (Hopa İlçe)
14.30 Kozan Belediyespor-Silivrispor (İsmet Atlı)
15.00 Körfezspor-Erbaaspor (Kocaeli Alparslan Türkeş)
15.00 Nazilli Belediyespor-Ergene Velimeşespor (Nazilli İlçe)
15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Hekimoğlu Trabzon (Tepecik Şenol Güneş)
17.00 Tire 1922-Karbel Karaköprü Belediyespor (Tayfur Çiçek)
2. Grup
21 Ekim Pazar:
13.00 Düzcespor-Yeni Orduspor (Düzce 18 Temmuz)
14.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Ofspor (Van Atatürk)
14.00 Elaziz Belediyespor-Pazarspor (Elazığ Atatürk)
14.00 Adıyaman 1954-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor (Adıyaman Atatürk)
15.00 Alibeyköyspor-Altındağ Belediyespor (Alibeyköy)
15.00 Kemerspor 2003-Kızılcabölükspor (Dr. Fehmi Öncel)
15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Bergama Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)
15.00 Esenler Erokspor-Kırşehir Belediyespor (Esenler)
22 Ekim Pazartesi:
15.00 Karşıyaka-Osmaniyespor (İzmir Atatürk)
3. Grup
21 Ekim Pazar:
14.00 Bayburt İl Özel İdare-Serik Belediyespor (Bayburt Genç Osman)
14.00 Fatsa Belediyespor-Gölcükspor (Fatsa İlçe)
14.00 1461 Trabzon-Turgutluspor (Ahmet Suat Özyazıcı)
14.00 Cizrespor-Diyarbekirspor (Cizre İlçe)
14.30 Çorum Belediyespor-Bucaspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)
15.00 Karacabey Belediyespor-Payasspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
15.00 Muğlaspor-Halide Edip Adıvarspor (Muğla Atatürk)
19.00 Kocaelispor-Bağcılarspor (Kocaeli)
22 Ekim Pazartesi:
14.30 Ankara Adliyespor-Anagold 24 Erzincanspor (Ankara OSTİM)
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Spor Toto Süper Lig
19 Ekim Cuma:
20.30 Galatasaray-Bursaspor (Türk Telekom)
20 Ekim Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül)
21 Ekim Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor (Çaykur Didi)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 MKE Ankaragücü-Evkur Yeni Malatyaspor (Osmanlı)
19.00 Göztepe-Beşiktaş (Bornova)
22 Ekim Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)
Spor Toto 1. Lig
19 Ekim Cuma:
19.00 Denizlispor-Afjet Afyonspor (Denizli Atatürk)
20 Ekim Cumartesi:
14.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Osmanlı)
19.30 Balıkesirspor Baltok-Boluspor (Balıkesir Atatürk)
19.30 Gazişehir Gaziantep-Ümraniyespor (Gaziantep)
21 Ekim Pazar:
14.00 Hatayspor-Osmanlıspor (Antakya Atatürk)
16.30 Kardemir Karabükspor-Altay (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
19.30 İstanbulspor-Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
22 Ekim Pazartesi:
19.00 Adana Demirspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Altınordu-Eskişehirspor (Bornova)
TFF 2. Lig
Kırmızı Grup
21 Ekim Pazar:
13.30 Tokatspor-Kırklarelispor (Tokat Gaziosmanpaşa)
14.30 Konya Anadolu Selçukspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
15.00 Tuzlaspor-Sivas Belediyespor (Tuzla Belediye)
15.00 Darıca Gençlerbirliği-BUGSAŞ Spor (Darıca İlçe)
15.00 Fatih Karagümrük-Etimesgut Belediyespor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Şanlıurfaspor-Pendikspor (Şanlıurfa GAP)
19.00 Menemen Belediyespor-Zonguldak Kömürspor (Menemen İlçe)
19.00 Tarsus İdmanyurdu-Bandırmaspor Baltok (Tarsus İlçe)
19.00 Fethiyespor-Kahramanmaraşspor (Fethiye İlçe)
Beyaz Grup
21 Ekim Pazar:
14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Gümüşhanespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
14.30 Keçiörengücü-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Ankara Aktepe)
14.30 Niğde Anadolu-Bayrampaşa (Niğde 5 Şubat)
14.30 Hacettepe-İnegölspor (Ankara OSTİM)
15.00 Sarıyer-Gaziantepspor (Yusuf Ziya Öniş)
15.00 UTAŞ Uşakspor-Ankara Demirspor (Uşak 1 Eylül)
19.00 Yılport Samsunspor-Kastamonuspor 1966 (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Sakaryaspor-Sancaktepe Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Manisaspor-Eyüpspor (Manisa 19 Mayıs)
TFF 3. Lig
1. Grup
21 Ekim Pazar:
14.00 Yomraspor-Batman Petrolspor (Yomra İlçe)
14.00 Erzin Belediyespor-Şile Yıldızspor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)
14.00 Artvin Hopaspor-Gebzespor (Hopa İlçe)
14.30 Kozan Belediyespor-Silivrispor (İsmet Atlı)
15.00 Körfezspor-Erbaaspor (Kocaeli Alparslan Türkeş)
15.00 Nazilli Belediyespor-Ergene Velimeşespor (Nazilli İlçe)
15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Hekimoğlu Trabzon (Tepecik Şenol Güneş)
17.00 Tire 1922-Karbel Karaköprü Belediyespor (Tayfur Çiçek)
2. Grup
21 Ekim Pazar:
13.00 Düzcespor-Yeni Orduspor (Düzce 18 Temmuz)
14.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Ofspor (Van Atatürk)
14.00 Elaziz Belediyespor-Pazarspor (Elazığ Atatürk)
14.00 Adıyaman 1954-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor (Adıyaman Atatürk)
15.00 Alibeyköyspor-Altındağ Belediyespor (Alibeyköy)
15.00 Kemerspor 2003-Kızılcabölükspor (Dr. Fehmi Öncel)
15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Bergama Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)
15.00 Esenler Erokspor-Kırşehir Belediyespor (Esenler)
22 Ekim Pazartesi:
15.00 Karşıyaka-Osmaniyespor (İzmir Atatürk)
3. Grup
21 Ekim Pazar:
14.00 Bayburt İl Özel İdare-Serik Belediyespor (Bayburt Genç Osman)
14.00 Fatsa Belediyespor-Gölcükspor (Fatsa İlçe)
14.00 1461 Trabzon-Turgutluspor (Ahmet Suat Özyazıcı)
14.00 Cizrespor-Diyarbekirspor (Cizre İlçe)
14.30 Çorum Belediyespor-Bucaspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)
15.00 Karacabey Belediyespor-Payasspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
15.00 Muğlaspor-Halide Edip Adıvarspor (Muğla Atatürk)
19.00 Kocaelispor-Bağcılarspor (Kocaeli)
22 Ekim Pazartesi:
14.30 Ankara Adliyespor-Anagold 24 Erzincanspor (Ankara OSTİM)
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın