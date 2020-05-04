Bir süreden beri yeni vaka görülmeyen Gümüşhane, Bartın, Burdur, Tunceli gibi illere yenileri eklenmeye başladı. Bugün de ilk olarak Artvin'de 17 gündür vaka görülmediği açıklandı. Ardından bir iyi haber de Sivas'tan geldi. Sivas'ta da son 3 gündür yeni corona virüs vakası görülmüyor. İşte başta İstanbul olmak üzere birçok ilin corona virüs vaka yoğunluk haritası...Sivas'ta, son 3 gün içinde corona virüs vakası tespit edilmedi. Halk, bu duruma sevinirken, yetkililer de kurallara uyulmaya devam edilmesi çağrısı yaptı.Sivas Valiliği'nce sosyal medyadan yapılan paylaşımla kentte son 3 gündür koronavirüs vakasına rastlanılmadığı duyuruldu. Valiliğin açıklamasında, "Halkımızın çoğunluğu tedbirlere uymakta. Son 3 gün içerisinde vaka olmaması da bunun en somut göstergesi. Normalleşme için sunduğunuz katkılardan dolayı tüm Sivas halkına teşekkür ediyoruz" denildi.GümüşhaneBartınBurdurTunceliArtvinSivasArtvin'de de corona virüs tedbirlerine büyük oranda uyulurken, salgınla mücadelede kapsamında, Artvinlilerin evde kalmasıyla 17 gündür yeni vaka görülmüyor. Vaka sayısı, kentte sıfıra inerken, hastanelerde tedavi gören, 'Covid-19' tanısı koyulmuş hastalar da taburcu edildi. Kent genelinde 857 test yapılırken, bunlardan 39'u pozitif çıktı. Salgın sürecinde 5 hastanın yaşamını yitirdiği şehirde Arhavi, Murgul ve Ardanuç ilçelerinde ise şu ana kadar 'Covid-19' tanısı koyulmuş hasta bulunmuyor.Corona virüs testi pozitif çıkarak Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 8 vakadan 7'si daha önce, bugün ise son hasta olan 27 yaşındaki Elif Demir, hastalığı yenerek taburcu edildi. Demir, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden ayrıldı. Taburcu olan Demir, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.