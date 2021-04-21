Türkiye'de günün koronavirüs vaka sayısı açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınındaki son durumu paylaştı. İşte koronavirüste hasta, vefat ve iyileşme sayıları...

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Türkiye'de günün koronavirüs vaka sayısı açıklandı!
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21 Nisan 2021 19:32
Sağlık Bakanı Fahrettin Kocakoronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 2932 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 61967 olduğu açıklandı. Bugün 362 vatandaşımızın ise (en yüksek kayıp) hayatını kaybettiğini belirtildi.





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