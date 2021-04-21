Türkiye'de günün koronavirüs vaka sayısı açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 2932 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 61967 olduğu açıklandı. Bugün 362 vatandaşımızın ise (en yüksek kayıp) hayatını kaybettiğini belirtildi.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 2932 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 61967 olduğu açıklandı. Bugün 362 vatandaşımızın ise (en yüksek kayıp) hayatını kaybettiğini belirtildi.