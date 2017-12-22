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Türkiye'de FIFA kokartı takacak hakemler belli oldu

FIFA kokartı takacak hakemler belli oldu. İşte FIFA korkartı takacak Türk hakemler...

Kaynak: DHA
Türkiye'de FIFA kokartı takacak hakemler belli oldu
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22 Aralık 2017 12:19
Süper Lig Hakemleri ve Süper Lig Yardımcı Hakemleri ile A Klasman Hakemleri ve A Klasman Yardımcı Hakemleri'nin katılacağı Kış Semineri, 2-7 Ocak 2018 tarihlerinde Antalya'da yapılacak.

Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen seminere; MHK Danışmanı Roberto Rosetti, MHK Yardımcı Hakem Eğitmeni Leif Lindberg, UEFA-Türkiye Hakem Konvansiyon Sorumlusu ve MHK Eğitimcisi Jorn West Larsen katılacak.
Seminer programı kapsamında 4 Ocak Perşembe günü saat, 11.00'de MHK Danışmanı ve FIFA Video Yardımcı Hakem Danışmanı Roberto Rosetti, İtalya'da bu sezon uygulaması başlatılan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili sunum yapacak. Ayrıca seminer kapsamında, Süper Lig Hakemleri ve Yardımcı Hakemleri ile A Klasman Hakemleri ve Yardımcı Hakemleri için FIFA Atletik Testi uygulanacak.

FIFA KOKARTLARI TAKILACAK

FIFA kokartı takacak hakemler için 4 Ocak Perşembe günü VAR sunumunun ardından tören düzenlenecek. 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olacak FIFA kokartlı hakemler listesinde; FIFA Hakemleri, FIFA Yardımcı Hakemleri, FIFA Kadın Hakemleri, FIFA Kadın Yardımcı Hakemleri, FIFA Plaj Futbolu Hakemleri, FIFA Futsal Hakemleri ve FIFA Kadın Futsal Hakemi yer alıyor.

FIFA tarafından onaylanan liste şöyle:

FIFA HAKEMLERİ
Cüneyt Çakır
Hüseyin Göçek
Halis Özkahya
Mete Kalkavan
Ali Palabıyık
Alper Ulusoy
Halil Umut Meler

FIFA YARDIMCI HAKEMLERİ
Bahattin Duran
Tarık Ongun
Mustafa Emre Eyisoy
Kemal Yılmaz
Ekrem Kan
Ceyhun Sesigüzel
Esat Sancaktar
Kerem Ersoy
Serkan Olguncan
İbrahim Çağlar Uyarcan

KADIN FIFA HAKEMLERİ
Meliz Özçiğdem
Neslihan Muratdağı
Cansu Tiryaki

KADIN FIFA YARDIMCI HAKEMLERİ
Betül Nur Yılmaz
Deybet Gök
Sedef Aktan
Mürvet Yavuztürk

FIFA PLAJ FUTBOLU HAKEMLERİ
Bülent Kökten
Özcan Sultanoğlu
Murat Ergin Gözütok
Yeliz Topaloğlu

FIFA FUTSAL HAKEMLERİ
Kamil Çetin
Ozan Soykan
Uğur Çakmak
Murat Çolak

FIFA FUTSAL KADIN HAKEMLERİ
Fatma Özlem Tursun

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