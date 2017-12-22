Türkiye'de FIFA kokartı takacak hakemler belli oldu

Süper Lig Hakemleri ve Süper Lig Yardımcı Hakemleri ile A Klasman Hakemleri ve A Klasman Yardımcı Hakemleri'nin katılacağı Kış Semineri, 2-7 Ocak 2018 tarihlerinde Antalya'da yapılacak.Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen seminere; MHK Danışmanı Roberto Rosetti, MHK Yardımcı Hakem Eğitmeni Leif Lindberg, UEFA-Türkiye Hakem Konvansiyon Sorumlusu ve MHK Eğitimcisi Jorn West Larsen katılacak.Seminer programı kapsamında 4 Ocak Perşembe günü saat, 11.00'de MHK Danışmanı ve FIFA Video Yardımcı Hakem Danışmanı Roberto Rosetti, İtalya'da bu sezon uygulaması başlatılan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili sunum yapacak. Ayrıca seminer kapsamında, Süper Lig Hakemleri ve Yardımcı Hakemleri ile A Klasman Hakemleri ve Yardımcı Hakemleri için FIFA Atletik Testi uygulanacak.FIFA kokartı takacak hakemler için 4 Ocak Perşembe günü VAR sunumunun ardından tören düzenlenecek. 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olacak FIFA kokartlı hakemler listesinde; FIFA Hakemleri, FIFA Yardımcı Hakemleri, FIFA Kadın Hakemleri, FIFA Kadın Yardımcı Hakemleri, FIFA Plaj Futbolu Hakemleri, FIFA Futsal Hakemleri ve FIFA Kadın Futsal Hakemi yer alıyor.FIFA tarafından onaylanan liste şöyle:Cüneyt ÇakırHüseyin GöçekHalis ÖzkahyaMete KalkavanAli PalabıyıkAlper UlusoyHalil Umut MelerBahattin DuranTarık OngunMustafa Emre EyisoyKemal YılmazEkrem KanCeyhun SesigüzelEsat SancaktarKerem ErsoySerkan Olguncanİbrahim Çağlar UyarcanMeliz ÖzçiğdemNeslihan MuratdağıCansu TiryakiBetül Nur YılmazDeybet GökSedef AktanMürvet YavuztürkBülent KöktenÖzcan SultanoğluMurat Ergin GözütokYeliz TopaloğluKamil ÇetinOzan SoykanUğur ÇakmakMurat ÇolakFatma Özlem Tursun