Türkiye'de bugüne kadarki toplam vaka sayısı açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınındaki son durumu paylaştı. Ayrıca Türkiye'de bugüne kadarki toplam vaka sayısı da duyuruldu.

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Türkiye'de bugüne kadarki toplam vaka sayısı açıklandı!
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10 Aralık 2020 18:48
Sağlık Bakanı Fahrettin Kocakoronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 5.918 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 30.424 olduğu açıklandı. Bugün 220 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 452.593 olarak paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 5918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız. Birlikte mücadele edelim." açıklamasını yaptı.

TOPLAM RAKAM AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki toplam Kovid-19 vaka sayısını 1 milyon 748 bin 567 olarak açıkladı.



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