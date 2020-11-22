Türkiye'de bazı illerin koronavirüs yoğunluk haritası

Koronavirüs salgınında vaka sayısındaki yükselişin ardından gözler, Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulamasına çevrildi. Türkiye'nin büyük kısmında geçtiğimiz haftalara göre artan yoğunluk farkı haritaya yansıdı. İşte 22 Kasım itibariyle bazı illerimizde son durum...Sağlık Bakanı Koca bugünkü açıklamasında, "Bugün tespit edilen 6.017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: el Temizliği, Maske ve Mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım.açıklamasını yaptı.Fotoğraf sırasıyla; İstanbulAnkaraİzmirDiyarbakırKahramanmaraşBalıkesirillerindeki durum;