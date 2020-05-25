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Türkiye'de asla unutulmayacak 8 futbolcu röportajı



Üzerinden yıllar geçse de bazı anılar unutulmuyor. TV 8'de yayınlanan 8*8 adlı programda unutulmaz futbolcu röportajları bir araya getirildi.

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