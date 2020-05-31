Türkiye Yüzme Federasyonu online söyleşilerine devam ediyor

Türkiye Yüzme Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalan sporcu ve antrenörlere yönelik online söyleşilerini sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Türkiye Yüzme Federasyonu online söyleşilerine devam ediyor
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31 Mayıs 2020 13:57
Türkiye Yüzme Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalan sporcu ve antrenörlere yönelik online söyleşilerini sürdürüyor.

Federasyondan yapılan açıklamada, bu haftaki söyleşide Kayseri TOHM Teknik Direktörü Corrado Rosso'nun konuk edileceği belirtildi.

Herkese açık olacak "Orta ve uzun mesafecilerde antrenman planlaması" konulu söyleşinin, 4 Haziran Perşembe günü saat 17.00'de "Zoom" uygulaması üzerinden canlı olarak gerçekleştirileceği kaydedildi.

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