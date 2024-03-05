Türkiye, Yürüyüş Şampiyonası ev sahipliğine hazırlanıyor

Antalya'da 21 Nisan'da düzenlenecek Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'na 50 ülkeden 420 sporcu katılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye, Yürüyüş Şampiyonası ev sahipliğine hazırlanıyor
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05 Mart 2024 15:12
Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'na 50 ülkeden 420 sporcu katılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona 21 Nisan'da Antalya EXPO 2016 alanında hazırlanan pistte düzenlenecek.

Organizasyonda Türkiye'yi Meryem Bekmez, Salih Korkmaz, Mazlum Demir, Hayrettin Yıldız, Ayşe Tekdal, Şahin Şenoduncu ile 9 Mart'ta Antalya'da yapılacak Balkan Yürüyüş Şampiyonası sonuçlarına göre belirlenen sporcular temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Başarılı bir organizasyon olmasını diliyorum. 100 yıllık tarihimizde açık alanda bir dünya şampiyonasını ilk defa organize ediyoruz. Hedefimiz takım kotası ve ferdi kota sayımızı yükselterek, olimpiyata en az 6 yürüyüşçü atletimizle katılmak. Sporcularımız yurt içi ve yurt dışı kamplarıyla gece gündüz bu organizasyona hazırlanıyorlar." ifadelerini kullandı.

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