Türkiye Yürüyüş Şampiyonası Antalya'da yapılacak

Paris Olimpiyat Oyunları'na kota veren Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası, yarın Antalya'da düzenlenecek. Sabah 10.00'da başlayacak olan şampiyonada 8 ülkeden 90 sporcu piste çıkacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Türkiye Yürüyüş Şampiyonası Antalya'da yapılacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ocak 2024 15:43
Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası ve WA Yürüyüş Turu Bronz Level yarışması, Antalya EXPO2016 Botanic Park'ta düzenlenecek.

Yarışmada U18 Kadınlar 5 kilometre, U18 Erkekler, U20 Erkekler ve Kadınlar kategorilerinde 10 kilometre, Büyük Erkekler ve Kadınlar kategorilerinde ise 20 kilometre yarışları yapılacak.  Yarın sabah saat 10.00'da start alacak şampiyonada; Türkiye, Çekya, İrlanda, Macaristan, Kazakistan, Ukrayna, Romanya ve Slovakya'dan 90 sporcu mücadele edecek.

BAŞKAN ÇİNTİMAR: YÜRÜYÜŞTE OLİMPİYATLARA TAM KADRO GİTMEK İSTİYORUZ':

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, "Dünya Atletizm takımlar yürüyüş şampiyonası öncesi sporcularımızın performanslarını görme adına, Türkiye ve Balkan şampiyonaları bizim için iyi bir fırsat. 65 ülkeden 750 sporcunun katılımıyla 21 Nisan ayında ülkemizde gerçekleştireceğimiz Dünya şampiyonası öncesi bu iki organizasyon, sporcularımız için iyi oldu. İnşallah Dünya Şampiyonası ve bu iki organizasyonda yeni kotalar gelecektir. Hedefimiz tam takım olarak Paris Olimpiyat Oyunları'na gitmek" diye konuştu.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery