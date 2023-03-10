Türkiye Yürüyüş Şampiyonası, Antalya'da yapılacak

Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası, 12 Mart Pazar günü Antalya'da yapılacak.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası Dünya Atletizm Birliğinin (WA) Yürüyüş Turu Bronz Level Kategorisi'nde düzenlenecek.



Kazakistan ve Slovakya'dan sporcuların da katılacağı yarışma, erkek ve kadınlarda 20 ve 35 kilometre olmak üzere 2 ayrı mesafede gerçekleştirilecek.





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