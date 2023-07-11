Türkiye, Yunanistan karşısında mağlup

Voleybol 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Türkiye, Yunanistan'a 3-1 yenildi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonada 2. Grup'ta yer alan milli takım, ilk maçında Yunanistan'la Macaristan'ın Bekescsaba şehrinde karşılaştı.
Milli takım rakibine, 21-25, 25-17, 24-26 ve 20-25'lik setlerle 3-1 mağlup oldu.
Türkiye, gruptaki ikinci maçında Çarşamba günü (TSİ) 15.30'da Romanya'yla karşılaşacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonada 2. Grup'ta yer alan milli takım, ilk maçında Yunanistan'la Macaristan'ın Bekescsaba şehrinde karşılaştı.
Milli takım rakibine, 21-25, 25-17, 24-26 ve 20-25'lik setlerle 3-1 mağlup oldu.
Türkiye, gruptaki ikinci maçında Çarşamba günü (TSİ) 15.30'da Romanya'yla karşılaşacak.