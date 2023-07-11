Türkiye, Yunanistan karşısında mağlup

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Yunanistan'a 3-1 kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye, Yunanistan karşısında mağlup
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11 Temmuz 2023 21:04
Voleybol 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Türkiye, Yunanistan'a 3-1 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonada 2. Grup'ta yer alan milli takım, ilk maçında Yunanistan'la Macaristan'ın Bekescsaba şehrinde karşılaştı.

Milli takım rakibine, 21-25, 25-17, 24-26 ve 20-25'lik setlerle 3-1 mağlup oldu.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında Çarşamba günü (TSİ) 15.30'da Romanya'yla karşılaşacak.

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