CANLI SKOR | 3. ÇEYREK

TÜRKİYE - 42

YUNANİSTAN - 49

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A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin yarı finalinde Yunanistan ile karşı karşıya geliyor.Kanada'nın Victoria kentinde oynanan karşılaşma, TSİ 02.35'te başladı.A Milli Takım, elemelerde yer aldığı B Grubu'ndaki ilk maçında Uruguay'ı 95-86, ikinci maçında Çekya'yı 87-70 yenerek yarı finale yükseldi.Yunanistan ile 65. randevuA Milli Erkek Basketbol Takımı, daha önce Yunanistan ile 64 müsabakada karşı karşıya geldi.İki ülke takımları arasında oynanan maçların 26'sını Türkiye, 38'ini ise Yunanistan kazandı.Ay-yıldızlı takım, tarihteki ilk maçını da 24 Haziran 1936'da Yunanistan ile oynadı. İstanbul'da yapılan ikili temas mücadelesinde Türkiye, rakibini 49-12'lik skorla mağlup etti.