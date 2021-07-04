A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin yarı finalinde Yunanistan ile karşı karşıya geliyor.
Kanada'nın Victoria kentinde oynanan karşılaşma, TSİ 02.35'te başladı.
CANLI SKOR | 3. ÇEYREK
TÜRKİYE - 42
YUNANİSTAN - 49
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A Milli Takım, elemelerde yer aldığı B Grubu'ndaki ilk maçında Uruguay'ı 95-86, ikinci maçında Çekya'yı 87-70 yenerek yarı finale yükseldi.
Yunanistan ile 65. randevu
A Milli Erkek Basketbol Takımı, daha önce Yunanistan ile 64 müsabakada karşı karşıya geldi.
İki ülke takımları arasında oynanan maçların 26'sını Türkiye, 38'ini ise Yunanistan kazandı.
Ay-yıldızlı takım, tarihteki ilk maçını da 24 Haziran 1936'da Yunanistan ile oynadı. İstanbul'da yapılan ikili temas mücadelesinde Türkiye, rakibini 49-12'lik skorla mağlup etti.
Kanada'nın Victoria kentinde oynanan karşılaşma, TSİ 02.35'te başladı.
CANLI SKOR | 3. ÇEYREK
TÜRKİYE - 42
YUNANİSTAN - 49
Sayfa sürekli güncellenmektedir!
Sayfayı güncellemek için tıklayın
A Milli Takım, elemelerde yer aldığı B Grubu'ndaki ilk maçında Uruguay'ı 95-86, ikinci maçında Çekya'yı 87-70 yenerek yarı finale yükseldi.
Yunanistan ile 65. randevu
A Milli Erkek Basketbol Takımı, daha önce Yunanistan ile 64 müsabakada karşı karşıya geldi.
İki ülke takımları arasında oynanan maçların 26'sını Türkiye, 38'ini ise Yunanistan kazandı.
Ay-yıldızlı takım, tarihteki ilk maçını da 24 Haziran 1936'da Yunanistan ile oynadı. İstanbul'da yapılan ikili temas mücadelesinde Türkiye, rakibini 49-12'lik skorla mağlup etti.