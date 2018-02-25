Amasya'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası tamamlandı.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle Amasya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 32 ilden 350 sporcu katıldı.Şampiyonada, 48 kiloda Halil Gökdeniz, 55 kiloda Ferhat Kılıç, 65 kiloda Tolga Akyüz, 92 kiloda Ömer Agtas, 110 kiloda Mustafa Tayyip Küçük birinci oldu.Kulüplerarası takım klasmanında ise birinciliği Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, ikinciliği Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü, üçüncülüğü Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Kulübü elde etti.Dereceye giren sporculara madalyaları verildi.Eski olimpiyat şampiyonu Mahmut Demir, müsabakalarda genç sporcuların beklenenin üzerinde performans gösterdiğini belirterek, şampiyonada mücadele eden gençlerin, 2024-2028 olimpiyatlarında altın madalyalar getireceğine inandığını söyledi.Demir, genç sporculara çok çalışmaları gerektiği konusunda tavsiyeler vererek, "Gençlerimize tavsiyem çok çalışmaları. Bir işi yapıyorsanız ibadet gibi yapacaksınız. Son dönemde sporda bütün branşlarda müthiş bir tesisleşme var, iyi bir altyapı yatırımı var. Devletimizin verdiği bu kadar imkanları boşa çıkarmamalılar. Çünkü aziz Türk milleti her şeyin en iyisine layık. Ben bu gençlerimize güveniyorum. İstiklal Marşı'mızı dünyaya dinletecekler, bayrağımızı göndere çektirecekler." diye konuştu.Şampiyonada 110 kiloda birinci olan Mustafa Tayyip Küçük ise başarılı olmak için çok çalıştığını aktararak, "Yeni başlayanlara önerim çok çalışmaları, çalışmadan olmuyor bu iş. Tüm sporculara, hocalarıma, antrenörlerime başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.