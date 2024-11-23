Beşiktaş'ta sezon başında takımdan gönderilmek istenen ancak gelen teklifleri geri çeviren Alex-Oxlade Chamberlain için yeniden ayrılık iddiaları gündeme gelmeye başladı.
Siyah Beyazlılar'ın devre arasında yollarını ayırmak istediği Chamberlain, yaz döneminde ülkesi İngiltere'den aldığı teklifleri yeterli bulmamış, Süper Lig'den de Eyüpspor, Antalyaspor ve Hatayspor'un kiralama önerilerini geri çevirmişti.
İNGİLTERE'DE KULÜP ARIYOR
İngiltere'ye dönmeyi arzu eden tecrübeli futbolcu, arayışlarını sürdürüyor. Sezon başında Sheffield United ve Southampton ile ismi anılan 31 yaşındaki futbolcunun ayrılığı için Beşiktaş yönetimi de yabancı kontenjanında yer açma adına bekleyiş içinde.
BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?
Bu sezon süre almayan tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş formasıyla toplamda 30 maça çıktı ve 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Siyah Beyazlılar'ın devre arasında yollarını ayırmak istediği Chamberlain, yaz döneminde ülkesi İngiltere'den aldığı teklifleri yeterli bulmamış, Süper Lig'den de Eyüpspor, Antalyaspor ve Hatayspor'un kiralama önerilerini geri çevirmişti.
İNGİLTERE'DE KULÜP ARIYOR
İngiltere'ye dönmeyi arzu eden tecrübeli futbolcu, arayışlarını sürdürüyor. Sezon başında Sheffield United ve Southampton ile ismi anılan 31 yaşındaki futbolcunun ayrılığı için Beşiktaş yönetimi de yabancı kontenjanında yer açma adına bekleyiş içinde.
BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?
Bu sezon süre almayan tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş formasıyla toplamda 30 maça çıktı ve 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.