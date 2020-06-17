Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Akdurak'tan, Vali Ayyıldız'a ziyaret

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valisi olarak atanan İzmir Valisi Erol Ayyıldız'a ziyarette bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Akdurak'tan, Vali Ayyıldız'a ziyaret
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17 Haziran 2020 15:24
Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valisi olarak atanan İzmir Valisi Erol Ayyıldız'a ziyarette bulundu. 

Federasyondan yapılan açıklamada Başkan Akdurak'ın, Urla'da yapılması planlanan yeni kamp merkezi arazisinin federasyona tahsisi ve İzmir'e katkılarından dolayı Ayyıldız'a teşekkürlerini ilettiği ifade edildi.

Ziyarette yeni kamp merkezinin Türk yelkenciliğinde çığır açacağını dile getiren Akdurak'ın, bu tesiste dünya yelken sporcularının yanı sıra, olimpik ve soğuk hava koşullarına sahip doğu illerinden gelecek sporcuların da ağırlanabileceğini söylediği aktarıldı.



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