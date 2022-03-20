Türkiye'ye dönmek isteyen Vedat Muriqi'ye kötü haber

Fenerbahçe, "Bir gün mutlaka Türkiye'ye döneceğim" diyen Vedat Muriqi için yeniden harekete geçecek. Kosovalı forvet için sezon sonunda kulübü Lazio'ya kiralama teklifi yapılması planlanıyor .

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Türkiye'ye dönmek isteyen Vedat Muriqi'ye kötü haber
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20 Mart 2022 11:00
Türkiye'ye geri dönmek isteyen Vedat Muriqi'ye kötü haber geldi.

Fenerbahçe'den, iki sezon önce İtalya Ligi ekibi Lazio'ya satılan Vedat Muriqi, Serie A'da bir türlü istediği ortamı bulamamıştı. Bu sezonun devre arasında İspanyol temsilcisi Mallorca'ya kiralanan Vedat, önceki gün "Türkiye'nin büyük kulüplerinin hepsinden teklif aldım. Menajerlerim aracılığıyla görüşmelerimiz de oldu. Fakat en iyi teklifi Mallorca verdi. Ancak bir gün mutlaka Türkiye'ye döneceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Garanti vermiyorlar

Vedat gittiğinden beri forvet hattında sorun yaşayan Sarı-Lacivertliler'in, 27 yaşındaki oyuncu için tekrar harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi.

Mallorca'nın ligde küme düşmeme mücadelesi vermesi, Lazio'nun gelecek sezon da Muriç'e direkt oynama garantisi vermemesi, Kanarya'nın kiralama teklifiyle eski oyuncusunu önümüzdeki dönem için transfer etmesi adına umut ışığı oldu.

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