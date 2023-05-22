Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manavgat etabının başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin açılış etabı olan Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı.



Ilıca Stadı'nda gerçekleştirilen güreşlere, 69'u başpehlivan 1336 güreşçi katıldı. Dün elemelerle başlayan müsabakalarda güreşçiler, dereceye girmek için mücadelesini sürdürdü.



Başpehlivanlık çeyrek final mücadelesinde Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil'i, Ali Gürbüz, İsmail Koç'u, Serhat Gökmen, Serdar Yıldırım'ı ve Tanju Gemici, Ertuğrul Dağdeviren'i yenerek yarı finale çıkan isimler oldu.



Yarı final müsabakalarında ise Ali Gürbüz, Orhan Okulu'yu, Serhat Gökmen de Tanju Gemici'yi yenerek finale yükseldi.



Finalde Döşemealtı Belediyespor güreşçisi Ali Gürbüz ile Manavgat Belediyespor sporcusu Serhat Gökmen karşı karşıya geldi.



Final müsabakasını kazanan Ali Gürbüz, Manavgat Türkiye Yağlı Güreş Ligi ilk etabı olan Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Yağlı güreşlerde üçüncülüğü Orhan Okulu ve Tanju Gemici paylaştı.



Başaltı kategorisinde ise finalde Osman Kan'ı yenen Metin Alpaslan Temizce birinci oldu.



Güreşlerde, büyük ortada Yunus Emre Akman, küçük orta büyük boyda Celal Bayar Çilenker, küçük orta küçük boyda İlker Durmuş, deste büyük boyda Murat Gonca, deste orta boyda Onur Keskin, deste küçük boyda İsmail Sait Işıklı, tozkoparanda Mustafa Yıldız, ayakta Beytullah Sarı, teşvik-1'de Ramazan Öztunç, teşvik-2'de Celal Bayar İşlek, minik-1'de İbrahim Armutlu ve minik-2'de Egehan Katrancı birinciliği elde eden isimler oldu.



Dereceye giren güreşçilere kupa ve madalyalarını Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyon Başkanı İbrahim Türkiş, Manavgat Belediye Başkanı Sözen ile güreş ağası Hasan Özden verdi.



Manavgat'ta ilk sezonu başlayan CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi, 10-11 Haziran'da Kocaeli Sekapark Yağlı Güreşleri, 24-25 Haziran'da Şahinbey Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri, 22-23 Temmuz'da Ordulu Mustafa Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri, 5-6 Ağustos'ta Bursa Büyükşehir Belediyesi 15. Softaoğlu Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, 19-20 Ağustos'ta Yunus Emre Belediyesi 8. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Güreşleri ile devam edecek.



Şampiyon, 2-3 Eylül'de 63. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde belli olacak.



