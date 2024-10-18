Türkiye Voleybol Federasyonunun olağan genel kurulu başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da başladı. Başkanlık için Mehmet Akif Üstündağ ve Gökhan Dinçer yarışırken, divan başkanlığına Abdi Serdar Üstünsalih oy birliğiyle seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Voleybol Federasyonunun olağan genel kurulu başladı
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18 Ekim 2024 13:28
Türkiye Voleybol Federasyonunun 6. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da başladı.

Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurulda, 238 delegeden 188'inin katılımıyla çoğunluk sağlandı.

Mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ ile Gökhan Dinçer'in başkan adayı olduğu genel kurulda, Abdi Serdar Üstünsalih oy birliğiyle divan kurulu başkanlığına seçildi.

Genel kurulda yönetim kurulu faaliyet, denetim ve mali konular görüşülecek ve delegelerin onayına sunulacak. Daha sonra başkanlık seçimine geçilecek.

 
 
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