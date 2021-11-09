Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaptı

Türkiye Voleybol Federasyonunun 26 Ekim 2021 tarihli 5. Olağan Genel Kurulunda yapılan seçimin ardından göreve gelen yönetim kurulu, ilk toplantısını yaptı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ başkanlığında toplanan yönetim kurulu toplantısında Alper Sedat Aslandaş başkan vekili, Ahmet Göksu ile Selahattin Süleymanoğlu asbaşkan olarak görevlendirildi.
TVF İcra Kurulu ise Mehmet Akif Üstündağ, Alper Sedat Aslandaş, Ahmet Göksu, Selahattin Süleymanoğlu ve Suat Baylan isimlerinden oluştu.
Toplantıda yeni döneme ilişkin hedefler ve politikalar değerlendirildi.
Yönetim Kurulunda görev dağılımı şu şekilde oldu:
Mehmet Akif Üstündağ – Başkan
Alper Sedat Aslandaş – Başkan Vekili
Ahmet Göksu – Asbaşkan
Selahattin Süleymanoğlu – Asbaşkan
Bahar Mert – Üye
Ayşe Nihan Salkaya – Üye
Suat Baylan – Üye
Mustafa Alpaslan – Üye
Metin Mengüç – Üye
Ersin Yılmaz – Üye
Ergün Güler – Üye
Yavuz Ölken – Üye
Kazım Şahin Gürkan – Üye
Bülend Atalar – Üye
Ali Osman Özdemir – Üye
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ başkanlığında toplanan yönetim kurulu toplantısında Alper Sedat Aslandaş başkan vekili, Ahmet Göksu ile Selahattin Süleymanoğlu asbaşkan olarak görevlendirildi.
TVF İcra Kurulu ise Mehmet Akif Üstündağ, Alper Sedat Aslandaş, Ahmet Göksu, Selahattin Süleymanoğlu ve Suat Baylan isimlerinden oluştu.
Toplantıda yeni döneme ilişkin hedefler ve politikalar değerlendirildi.
Yönetim Kurulunda görev dağılımı şu şekilde oldu:
Mehmet Akif Üstündağ – Başkan
Alper Sedat Aslandaş – Başkan Vekili
Ahmet Göksu – Asbaşkan
Selahattin Süleymanoğlu – Asbaşkan
Bahar Mert – Üye
Ayşe Nihan Salkaya – Üye
Suat Baylan – Üye
Mustafa Alpaslan – Üye
Metin Mengüç – Üye
Ersin Yılmaz – Üye
Ergün Güler – Üye
Yavuz Ölken – Üye
Kazım Şahin Gürkan – Üye
Bülend Atalar – Üye
Ali Osman Özdemir – Üye