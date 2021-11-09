Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaptı

Türkiye Voleybol Federasyonunun 26 Ekim 2021 tarihli 5. Olağan Genel Kurulunda yapılan seçimin ardından göreve gelen yönetim kurulu, ilk toplantısını yaptı.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ başkanlığında toplanan yönetim kurulu toplantısında Alper Sedat Aslandaş başkan vekili, Ahmet Göksu ile Selahattin Süleymanoğlu asbaşkan olarak görevlendirildi.



TVF İcra Kurulu ise Mehmet Akif Üstündağ, Alper Sedat Aslandaş, Ahmet Göksu, Selahattin Süleymanoğlu ve Suat Baylan isimlerinden oluştu.



Toplantıda yeni döneme ilişkin hedefler ve politikalar değerlendirildi.



Yönetim Kurulunda görev dağılımı şu şekilde oldu:



Mehmet Akif Üstündağ – Başkan



Alper Sedat Aslandaş – Başkan Vekili



Ahmet Göksu – Asbaşkan



Selahattin Süleymanoğlu – Asbaşkan



Bahar Mert – Üye



Ayşe Nihan Salkaya – Üye



Suat Baylan – Üye



Mustafa Alpaslan – Üye



Metin Mengüç – Üye



Ersin Yılmaz – Üye



Ergün Güler – Üye



Yavuz Ölken – Üye



Kazım Şahin Gürkan – Üye



Bülend Atalar – Üye



Ali Osman Özdemir – Üye





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