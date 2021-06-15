Türkiye ve Tunus bedensel engelliler spor federasyonları "ortaklık sözleşmesi" imzaladı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) ve Tunus Engelliler Spor Federasyonu ortaklık sözleşmesi imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye ve Tunus bedensel engelliler spor federasyonları 'ortaklık sözleşmesi' imzaladı
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15 Haziran 2021 15:14
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) ile Tunus Engelliler Spor Federasyonu arasında ortaklık sözleşmesi imzalandı.

Federasyon ofisinde düzenlenen imza töreninde, Tunus Federasyonu Başkanı Habib Samcha, TBESF İdari Asbaşkanı İrfan Çelik, TBESF Genel Sekreter Vekili Erhan Durukan, TBESF Yönetim Kurulu Üyesi Aleattin Toker, Atletizm Milli Takımı Antrenörü Abdullah Sarı, Atletizm Teknik Kurul Üyesi Yeliz Ayyıldız, TBESF Dış İlişkiler Sorumlusu Nihal Gür yer aldı.

2021-2024 yıllarını kapsayan ortaklık anlaşması, programları, eğitim kamplarını ve teknik eğitim oturumlarını uygulamak için iki ülke arasındaki sporda iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

 


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