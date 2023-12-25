Türkiye ve Katar'ın 15 yaş altı badminton milli takımları ortak kamp yapıyor

Türkiye ve Katar'ın 15 yaş altı badminton milli takımları, Ankara'da ortak kampa girdi.



Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 31 Aralık Pazar günü sona erecek çalışmalarda Türkiye'den 8'i kadın, 7'si erkek 15, Katar'dan ise 4'ü kadın, 6'sı erkek 10 sporcu yer alacak.



Kamp kapsamında sporcuların seviyeleri ve gelişimlerinin değerlendirilmesinin yanı sıra gelecek döneme yönelik antrenmanlar gerçekleştirilecek.



Katar Badminton Milli Takımları'nın Malezyalı başantrenörü Muhammed Syawal, Avrupa 17 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'ndaki takım müsabakalarında gümüş madalya kazanan 2008 doğumlu Türk sporculardan övgüyle bahsederek, "Son dönemdeki gelişimleri çok iyi. Özellikle 17 yaş altı takımı. Rakiplerinden bir yaş küçük olmalarına rağmen Avrupa 2'ncisi oldular. Bu sebeple yeni jenerasyon badmintoncularımızı buraya getirme kararı aldık. Türkiye ile Katar arasındaki bu kampların çoğalmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.





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