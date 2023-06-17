Türkiye, Uluslar Ligi'nde İspanya'yı mağlup etti

Polonya'da düzenlenen Avrupa Uluslar Ligi mücadelesinde Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, İspanya'yı mağlup etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Türkiye, Uluslar Ligi'nde İspanya'yı mağlup etti
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17 Haziran 2023 21:56
Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Ampute Futbol Uluslar A Ligi müsabakalarına İngiltere yenilgisi ile başlayan Ampute Milli Futbol Takımı, İspanya'yı 4-0 mağlup etti.

Krakow'da oynanan karşılaşmaya ilk günün aksine hızlı başlayan Ay-yıldızlılar, 15'inci dakikada Alican'ın penaltı golü ile 1-0 öne geçti. Bu gol sonrası rakip kaleyi abluka altına alan milli takım, 23'üncü dakikada Savaş Kaya, 25'inci dakikada ise Mehammet Yeğen'in golleri ile durumu 3-0'a taşıdı. Maçın sonlarına kadar hızı kesilmeyen Ampute Milli Futbol Takımı, Fatih Şentürk'ün 55'inci dakikada attığı golle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

SON MAÇ POLONYA'YLA

Grubun diğer maçında İngiltere ev sahibi Polonya'yı 2-1 yendi, grupta 6 puanla liderliğini sürdürdü. Türkiye A Grubu'ndaki son maçını ise 18 Haziran Pazar günü 17.00'de ev sahibi Polonya ile oynayacak.

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