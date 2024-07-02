Türkiye turnuvanın en golcü takımlar sıralamasında 3. sırada
EURO 2024'te çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı, turnuvanın en golcü takımlar sıralamasında 3. sırada kendisine yer buldu.
EURO 2024'te çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı, turnuvanın en golcü takımlar sıralamasında 3. sırada kendisine yer buldu.
EURO 2024'ün en golcü takımlar sıralamasında ev sahibi Almanya 10 golle ilk sırada yer alırken, İspanya 9 golle ikinci sıranın sahibi oldu. Türkiye ile birlikte, çeyrek finaldeki rakibi Hollanda, Avusturya ve İsviçre ise 7'şer golle üçüncü basamağı paylaştı.
Oynadığı 4 maçta 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, maç başına 1,75'lik gol ortalaması yakaladı.
Oynadığı 4 maçın 3'ünde fileleri havalandıran milli takım, yalnızca Portekiz maçında gol sevinci yaşayamadı.
Milli Takımın 7 golü 6 farklı oyuncudan
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te çıktığı 4 maçta attığı 7 gol, 6 farklı oyuncudan geldi.
Gürcistan'a 3, Çekya ve Avusturya'ya 2'şer gol atan ay-yıldızlı ekipte, 2 gol atan tek isim Merih Demiral oldu. Milli takımın diğer gollerini; Mert Müldür, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun attı.
EURO 2024'ün en golcü takımlar sıralamasında ev sahibi Almanya 10 golle ilk sırada yer alırken, İspanya 9 golle ikinci sıranın sahibi oldu. Türkiye ile birlikte, çeyrek finaldeki rakibi Hollanda, Avusturya ve İsviçre ise 7'şer golle üçüncü basamağı paylaştı.
Oynadığı 4 maçta 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, maç başına 1,75'lik gol ortalaması yakaladı.
Oynadığı 4 maçın 3'ünde fileleri havalandıran milli takım, yalnızca Portekiz maçında gol sevinci yaşayamadı.
Milli Takımın 7 golü 6 farklı oyuncudan
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te çıktığı 4 maçta attığı 7 gol, 6 farklı oyuncudan geldi.
Gürcistan'a 3, Çekya ve Avusturya'ya 2'şer gol atan ay-yıldızlı ekipte, 2 gol atan tek isim Merih Demiral oldu. Milli takımın diğer gollerini; Mert Müldür, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun attı.
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|2
|İsviçre
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|Macaristan
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|4
|İskoçya
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1