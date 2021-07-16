Türkiye, Tokyo Olimpiyatları'na en çok atlet gönderen 25. ülke oldu

Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na en çok atlet gönderen 25. ülke oldu.

Türkiye, Tokyo Olimpiyatları'na en çok atlet gönderen 25. ülke oldu
Dünya Atletizm Birliği'nin (World Athletics) 2020 Tokyo Olimpiyatları kesin listesine göre Türkiye, 196 ülke arasında 20'nin üzerinde katılımı olan ülkeler sıralamasında 25. sırada yer aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre World Athletics, toplam 2020 atletin yarışacağı Tokyo Olimpiyatları kesin listelerini internet sitesinden duyurdu. Türkiye, 196 ülke arasında 25 katılımla dünyada en yüksek katılımı sağlayan ülkeler arasında 25. sırada bulunuyor.

ABD'nin 129 atletle başı çektiği listede Almanya 87, Britanya 75 atletle ilk üçte bulunurken, ev sahibi Japonya 65 atletle İtalya'nın ardında 5. oldu.

Atletizmde tarihinin en yüksek ikinci katılımını sağlayan Türkiye, Balkan Atletizm Birliği'ne bağlı 21 ülke arasında ise 43 atlete sahip Ukrayna'dan sonra ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Milli Takım, katılım listesinde Finlandiya, Yunanistan, Portekiz, Meksika, İsveç, Küba gibi atletizmin önemli ülkelerinin önünde yer aldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda atletizm mücadeleleri 30 Temmuz'da başlayacak.

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