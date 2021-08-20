Türkiye, Tokyo'da en çok voleybol ve okçuluğu takip etti!

Tokyo 2020'yle ilgili yapılan araştırmaya göre Türkiye'de en çok okçuluk ve voleybol takip edildi.

Türkiye, Tokyo'da en çok voleybol ve okçuluğu takip etti!
Tüketici araştırması şirketi Twentify'nin yaptığı araştırma, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'de en çok okçuluk ve voleybolun takip edildiğini gösterdi.

Twentify, Tokyo 2020'ye yönelik branşlar ve izleyiciler hakkında sayısal verileri içeren bir rapor yayımladı. Mobil uygulama üzerinde yapılan araştırmaya Türkiye'den bin 35 kişi katıldı.

Araştırma sonucuna göre en çok takip edilen ve izlemekten keyif alınan branşlar okçuluk (Yüzde 55) ile voleybol (Yüzde 53) oldu. Katılımcıların yüzde 55'i olimpiyatları takip ettiğini, yüzde 92'si ise Türkiye'yi başarı bulduğunu belirtti.

Katılımcıların okçuluk ve voleybolun yanı sıra boks, atletizm ve güreşi de ilgiyle takip ettiği ifade edildi. Tokyo 2020'de futbola (Yüzde 21) ilginin ise birçok branşın gerisinde kaldığı aktarıldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı katılımcıların yüzde 76'sının televizyondan, yüzde 42'sinin ise sosyal medyadan takip ettiği kaydedildi.

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