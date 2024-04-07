Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ilk ayağı sona erdi

Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ilk ayağı Eskişehir'de tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ilk ayağı sona erdi
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07 Nisan 2024 17:03
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programında yer alan AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ilk ayağı, Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde koşuldu.

İlçede 7,5 kilometre uzunluğundaki parkura sahip yarışta 41 sporcu 5 kategoride mücadele etti.

Yarışta kategorilerine göre birinci gelen sporcular şöyle:

Erkekler Kategori 1: Mehmet Göksever (Atış Motorsport)

Erkekler Kategori 2: Engin Apaydın (Atış Motorsport)

Erkekler Kategori 3: Murat Volkan Soyçopur (Atış Motorsport)

Erkekler Kategori 4: Burak Başlık (Atış Motorsport)

Erkekler Kategori 5: Bahadır Sevinç

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