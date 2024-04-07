Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ilk ayağı sona erdi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programında yer alan AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ilk ayağı, Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde koşuldu.
İlçede 7,5 kilometre uzunluğundaki parkura sahip yarışta 41 sporcu 5 kategoride mücadele etti.
Yarışta kategorilerine göre birinci gelen sporcular şöyle:
Erkekler Kategori 1: Mehmet Göksever (Atış Motorsport)
Erkekler Kategori 2: Engin Apaydın (Atış Motorsport)
Erkekler Kategori 3: Murat Volkan Soyçopur (Atış Motorsport)
Erkekler Kategori 4: Burak Başlık (Atış Motorsport)
Erkekler Kategori 5: Bahadır Sevinç
İlçede 7,5 kilometre uzunluğundaki parkura sahip yarışta 41 sporcu 5 kategoride mücadele etti.
Yarışta kategorilerine göre birinci gelen sporcular şöyle:
Erkekler Kategori 1: Mehmet Göksever (Atış Motorsport)
Erkekler Kategori 2: Engin Apaydın (Atış Motorsport)
Erkekler Kategori 3: Murat Volkan Soyçopur (Atış Motorsport)
Erkekler Kategori 4: Burak Başlık (Atış Motorsport)
Erkekler Kategori 5: Bahadır Sevinç
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