Türkiye Tırmanma Şampiyonası, Bursa'da

Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Bursa'da yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Tırmanma Şampiyonası, Bursa'da
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12 Temmuz 2023 22:46
AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Bursa'da düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 5 ayrı kategoride 52 sporcunun katılımıyla 15-16 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kumla Jandarma Karakolun önünden başlayacak yarış, 7.30 kilometre uzunluğundaki parkurda 3 çıkış üzerinden koşulacak.

15 Temmuz Cumartesi saat 18.00'de Gemlik İskele Meydanı'ndaki seremoni startıyla başlayacak yarış, aynı gün 19.30 ve 16 Temmuz Pazar saat 09.00'daki antrenman çıkışlarıyla devam edecek.

16 Temmuz Pazar günü 11.30'da başlayacak yarış, saat 18.00'de Kumla İskele Meydanı'ndaki ödül töreniyle sona erecek.

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