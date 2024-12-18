Türkiye Tenis Ligi'nde yarı final mücadelesi başlayacak

Türkiye'nin en prestijli tenis organizasyonlarından biri olan Zeren Group Türkiye Tenis Ligi'nde yarı final heyecanı perşembe günü başlıyor. Taçspor Kulübünde düzenlenen organizasyonda kadınlarda Enka, TED, Green Tenis Golf ve Alaçatı Tenis adlarını yarı finale yazdırdı. Kadınlarda yarın saat 10.00'da başlayacak yarı finalde, Enka-TED ve Green Tenis Golf-Alaçatı Tenis maçları yapılacak.



Erkeklerde ise TED Kulübü, Alaçatı Tenis, Mete Tenis ve Enka 20 Aralık Cuma günü yapılacak yarı finale yükseldi. Yarı finalde TED-Alaçatı Tenis ve Mete Tenis-Enka maçları oynanacak.



Zeren Group Türkiye Tenis Ligi'nde kadınlar finali 21 Aralık Cumartesi, erkekler finali ise 22 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.



