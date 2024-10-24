Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası başladı

Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası Ankara'da start aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası başladı
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24 Ekim 2024 16:21
 Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası Ankara'da başladı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonun ilk gününde 10-11, 12-14, 15-17, 31-40, 41-50 yaş gruplarındaki ferdi müsabakalar ve 51-60 yaş arası çiftler müsabakaları yapıldı.

Taha Akgül Spor Salonu'ndaki müsabakaları, federasyonun yeni başkanı Bahri Tanrıkulu da izledi.

2024 Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'na katılacak milli takım için seçme niteliği de taşıyan organizasyon, 27 Ekim Pazar günü sona erecek.

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