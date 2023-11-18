Türkiye, teknik direktör göndermede Avrupa birincisi!

Süper Lig'de teknik direktör istikrarsızlığı dikkat çekiyor. Bu sezon 12. haftayı geride bırakırken ligde mücadele eden 20 takımın 11'i hoca değişikliğine gitti.Ligimizde bu yıl ilk teknik direktör değişikliği ise Başakşehir'de yaşandı. İstanbul ekibi, 700 gün görevde kalan Emre Belözoğlu ile 4. haftanın ardından yolların ayrıldığını açıkladı. Sonrasında ise sırasıyla Gaziantep FK, Kayserispor, İstanbulspor, Samsunspor, Ankaragücü, Beşiktaş, Pendikspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Alanyaspor bu kervana katıldı.Takımlarımız, geçen sezona kıyasla hoca değişikliği konusunda hız kazanmış durumda. 2022-23 sezonunun ilk 12 haftasına baktığımızda sadece 5 takımın teknik direktör değiştirdiğini görüyoruz. Bu süreçte; Kasımpaşa, Sami Uğurlu'nun yerine Şenol Can'ı, Ankaragücü, Mustafa Dalci'nin yerine Ömer Erdoğan'ı, Hatayspor, Serkan Özbalta yerine Volkan Demirel'i, İstanbulspor, Osman Zeki Korkmaz'ın yerine Fatih Tekke'yi, Beşiktaş ise Ismael yerine Güneş'i getirmişti. Süper Lig'de bu sezon bu sayı 11'e yükseldi. 11 takımda olmak üzere toplam 13 hoca değişikliği yaşandı.Avrupa geneline bakıldığında bu sezon Türkiye'den daha fazla hoca değişikliğine giden bir ülke olmadı. 11 takım ile zirvede bulunan Süper Lig'i Portekiz 6 teknik adamla takip ediyor. İskoçya 5, İtalya ve İspanya'da ise 4 takım bu süreçte değişiklik yaptı. İngiltere'de West Ham ve Wolves olmak üzere iki takım hocasını değiştirdi. Fransa Lig 1'de ise Lyon ve Marsilya'dan başka takımda ayrılık yaşanmadı. Süper Lig ekiplerinin geçmiş sezonla ve Avrupa'ya kıyasla bu alanda sabırsız bir istatistik yakaladığı gözle görülür şekilde belli oldu.