Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ve dördüncü ayak yarışları hafta sonu Uşak'ta gerçekleştirilecek.



Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti, Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda sezonun 3 ve 4. ayak yarışlarına 3-4 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yapacak.



Süpermoto yarışlarının yanı sıra; MiniGP Kupası, SP125-R250 ve Yamaha Kadınlar Kupası'nda da yarış heyecanı yaşanacak.



Şampiyonada; süpermoto açık, süpermoto büyükler, süpermoto S3, gençler 85cc, 65cc 50cc ve 50cc mini sınıflarında yarışlar düzenlenecek.









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