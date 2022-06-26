Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 1. ayağı İzmir'de yapıldı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda sezonun açılış yarışları İzmir'de yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 1. ayağı İzmir'de yapıldı
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26 Haziran 2022 16:16
Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda sezonun açılış yarışları İzmir'de tamamlandı.

İzmir Ülkü Park Pisti'ndeki şampiyonanın 1. ayağında Süpermoto Open, 85cc, 65cc ve 50cc sınıflarında yarışlar düzenlendi.

Yarışlarda 20 sporcu mücadele etti.

Mücadelenin Süpermoto Open kategorisinde birinciliği Ata Kahvecioğlu elde etti. Diğer kategoriler 85cc'de Egehan Çalhan, 65cc'de Enes Çağan Çakır, 50 cc'de ise Poyraz Bor birinci oldu.

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