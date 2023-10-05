Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın son etabı Fethiye'de gerçekleştirilecek

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 3. ve son ayağı Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenecek.
Türkiye Motosiklet Federasyonu, Fethiye Belediyesi ve Fethiye Orman Spor Kulübü iş birliğinde yapılacak şampiyona, 7 Ekim Cumartesi günü Beşkaza Meydanı'ndaki seramoniyle başlayacak.
Akdeniz Off Road Park'ta gerçekleştirilecek şampiyonada sporcular, 550 metre uzunluğundaki parkurda birbirinden zorlu yapay engelleri geçerek dereceye girmek için mücadele edecek.
Organizasyonda süper enduroGP, enduro prestij, enduro usta, enduro hobi, enduro genç, enduro veteran ve enduro kadınlar kategorilerinde yarışlar yapılacak.
Fethiye final etabı, 8 Ekim Pazar günü ödül töreniyle sona erecek.
Türkiye Motosiklet Federasyonu, Fethiye Belediyesi ve Fethiye Orman Spor Kulübü iş birliğinde yapılacak şampiyona, 7 Ekim Cumartesi günü Beşkaza Meydanı'ndaki seramoniyle başlayacak.
Akdeniz Off Road Park'ta gerçekleştirilecek şampiyonada sporcular, 550 metre uzunluğundaki parkurda birbirinden zorlu yapay engelleri geçerek dereceye girmek için mücadele edecek.
Organizasyonda süper enduroGP, enduro prestij, enduro usta, enduro hobi, enduro genç, enduro veteran ve enduro kadınlar kategorilerinde yarışlar yapılacak.
Fethiye final etabı, 8 Ekim Pazar günü ödül töreniyle sona erecek.