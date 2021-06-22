Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayağı İzmir'de yapılacak

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayağı, İzmir'in Bergama ilçesinde organize edilecek.



Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dört ayaktan oluşan şampiyonanın ikinci ayak yarışları, 26-27 Haziran tarihlerinde Bergama Süper Enduro Parkuru'nda gerçekleştirilecek.



Sporcular, Super EnduroGP, Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Genç (EG) ve Enduro Veteran (EV) sınıflarında mücadele edecek.



Yarışın idari ve teknik kontrolleri 26 Haziran Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak.



Organizasyon, 26 Haziran Cumartesi günü antrenman ve sıralama yarışının ardından ilk etap mücadeleleriyle başlayacak. Sporcular, 27 Haziran Pazar günü ise 2. ve 3. etap yarışlarına çıkacak.



