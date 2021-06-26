Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayağı İzmir'de başladı

Motor sporlarında İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın magazin startı verildi.



Cumhuriyet Meydanı'ndaki startın ardından serbest antrenman ve sıralama turlarıyla devam edecek organizasyonda ilk etap mücadeleleri de bugün gerçekleştirilecek.



Super Enduro GP, Enduro Prestij, Enduro Usta, Enduro Hobi, Enduro Genç ve Enduro Veteran sınıflarındaki mücadele yarınki 2. ve 3. etap yarışlarıyla tamamlanacak.



Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Umutlu, yaptığı açıklamada, şampiyonanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Sporcularımızla birlikte çok çekişmeli bir yarışın içinde olacağız. Pistimiz de yarışa uygun bir biçimde hazırlandı. Motorcularımız tarafından da çok beğeniliyor. Bütün yarışmacılarımıza başarılar diliyorum. Kazası belasız bir yarış olsun inşallah." diye konuştu.



İznik Motosiklet Kulübü adına yarışan 19 yaşındaki Şükrü Kabdan ise güzel bir yarış olması dileğinde bulundu.



Motosiklet kullanmayı çok sevdiğini aktaran Kabdan, "Bergama'ya kulübüm için yarışmaya geldim. Parkur çok güzel ve zorlu. 10 yaşından beri yarışıyorum. Gelecekteki hedefim, hem Türkiye hem de yurt dışındaki yarışlarda iyi dereceler almak ve başarılı bir sporcu olmak." ifadelerini kullandı.



