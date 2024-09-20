Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Fethiye'de

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda 2024 sezonu, Fethiye'deki Akdeniz Off-Road Park'ta 28-29 Eylül tarihlerinde yapılacak final yarışlarıyla sona erecek ve yılın şampiyonları belirlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Fethiye'de
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Eylül 2024 14:28
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda 2024 sezonu, Muğla'nın Fethiye ilçesinde tamamlanacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, şampiyonanın final ayağı 28-29 Eylül tarihlerinde Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilecek.

Yarışlar enduro prestij, enduro usta, enduro hobi, enduro gençler, enduro veteran ve enduro kadınlar sınıflarında düzenlenecek.

Yarışlar sonunda 2024 yılının şampiyonları belli olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery