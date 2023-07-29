Türkiye, Slovenya karşısında galip!

Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası klasman mücadelesinde Türkiye, Slovenya'yı 84-73 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Türkiye, Slovenya karşısında galip!
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29 Temmuz 2023 17:41
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, klasman mücadelesinde Slovenya'yı 84-73'lük skorla mağlup etti.

Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda milliler, klasman mücadelesinde Slovenya ile karşılaştı.

Cair Spor Merkezi'nde oynanan maçta milli takım, ilk yarısını 42-30 önde tamamladığı maçı 84-73'lük skorla kazandı.

Türkiye, klasman mücadelesinde 30 Temmuz Pazar günü İsrail-Yunanistan karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek.

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