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Türkiye, Sırbistan'ı yenip 5. oldu

20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, beşincilik maçında Sırbistan'ı 89-73 yendi.

Kaynak: AA
Türkiye, Sırbistan'ı yenip 5. oldu
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22 Temmuz 2018 20:31
20 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı beşinci tamamladı.

Almanya'nın Chemnitz şehrinde düzenlenen şampiyonada milli takım, beşincilik maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı takım, ilk yarısını 44-36 önde geçtiği karşılaşmadan 89-73 galip ayrıldı ve organizasyonda beşinci oldu.

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