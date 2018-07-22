Türkiye, Sırbistan'ı yenip 5. oldu

20 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı beşinci tamamladı.
Almanya'nın Chemnitz şehrinde düzenlenen şampiyonada milli takım, beşincilik maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlı takım, ilk yarısını 44-36 önde geçtiği karşılaşmadan 89-73 galip ayrıldı ve organizasyonda beşinci oldu.
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Almanya'nın Chemnitz şehrinde düzenlenen şampiyonada milli takım, beşincilik maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlı takım, ilk yarısını 44-36 önde geçtiği karşılaşmadan 89-73 galip ayrıldı ve organizasyonda beşinci oldu.
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