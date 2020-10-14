Türkiye - Sırbistan: Muhtemel 11'ler

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında çarşamba günü sahasında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.Müsabakada, Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov düdük çalacak. Kabakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Martin Margaritov ve Diyan Valkov yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nikola Popov olacak.Grubun diğer maçında ise Rusya sahasında, Macaristan'ı konuk edecek.Üçüncü grupta, dördüncü maçlar öncesinde Rusya 7 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 6 puana sahip. Grupta Türkiye 2 puanla üçünü sırada yer alırken, Sırbistan ise 1 puan ile son sırada bulunuyor.Milli takımda sarı kart cezalısı Ozan Kabak ile sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan ve Efecan Karaca bu mücadelede forma giyemeyecek.Mert GünokZeki ÇelikMerih DemiralMahmut TekdemirUmut MeraşDorukhan ToközOzan TufanHakan ÇalhanoğluCengiz ÜnderKenan KaramanBurak YılmazRajkovicPavlovicMilenkovicMitrovicMladenovicMilivojevicGudeljGacinovicLjajicDusan TadicLuka JovicA Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile çarşamba günü sahasında yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçıyla 583. kez sahaya çıkacak.Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 310'u resmi, 272'si özel 582 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet, 138 beraberlik ve 223 yenilgi yaşadı.Ay-yıldızlı ekip, 250'si deplasmanda, 252'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 767 gol attı, kalesinde 828 gol gördü.A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 582 karşılaşmanın 501'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.A Milli Futbol Takımı, geride kalan 582 maçın birini hükmen kazandı.Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.A Milli Takım, 2020 yılındaki beşinci maçını Sırbistan ile İstanbul'da oynayacak.Türkiye, bu yıl oynadığı ilk maça 3 Eylül'de çıktı. UEFA Uluslar Ligi'nde İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Macaristan 1-0 kazandı.Ay-yıldızlı ekip, bu yılki ikinci maçına 6 Eylül'de oynadı. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde deplasmanda Sırbistan ile golsüz berabere kaldı.Milli takım, 2020 yılındaki üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Bu mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.A Milli Takım, bu yıl oynadığı dördüncü maçta ise deplasmanda Rusya ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.A Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile tarihindeki ikinci maçını çarşamba günü oynayacak.Ay-yıldızlı ekip, Sırbistan ile ilk maçını 6 Eylül 2020'de deplasmanda oynamış ve mücadele golsüz beraberlikle tamamlanmıştı.A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sırbistan ileçarşamba günü oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 67. karşılaşmasına çıkacak.Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 47'si resmi, 19'u özel 66 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 66 maçta, 32 galibiyet, 18 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.Türkiye, Güneş yönetiminde 98 gol attı, kalesinde 59 gole engel olamadı.A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 48. resmi maçına Sırbistan karşısında çıkacak.Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 47 resmi maçın 27'sini kazandı, 9'unu yitirdi, 11'inde ise eşitliği bozamadı.Bu maçlarda 80 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 35 gol gördü.