Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 12. hafta başlıyor

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 12. hafta maçları yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 12. hafta başlıyor
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23 Kasım 2023 13:50
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 12. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. haftanın programı şöyle:

24 Kasım Cuma:

17.00 Çayırova Belediyespor-Sigortam.net (Çayırova)

25 Kasım Cumartesi:

13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Iğdır Kazım Karabekir)

14.45 Pizza Lazza Haremspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Şehit Mustafa Özel)

16.30 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Edip Buran)

18.15 Fenerbahçe Koleji Novotel-Esenler Erokspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

26 Kasım Pazar:

14.00 Finalspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Naim Süleymanoğlu)

15.45 Konyaspor-Semt77 Yalovaspor (Selçuklu Belediyesi)

17.30 Kapaklıspor-OGM Ormanspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

27 Kasım Pazartesi:

18.00 MKE Ankaragücü IKON Menkul-Gaziantep Basketbol (TOBB ETÜ)

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