Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta maçları oynanacak. Ligin ilk yarısını ilk 8 içinde tamamlayan ekipler, Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Anadoluefessk.org
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta başlıyor
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04 Ocak 2024 14:20
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftası cuma günü oynanacak Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket müsabakasıyla başlayacak.

İlk yarının son haftası olan 15. hafta müsabakalarının ardından, ilk 8 sıra içinde yer bulacak takımlar, Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıkladığı programa göre, ilk yarının son haftasında oynanacak maçlar şöyle:

5 Ocak Cuma:

19.00 Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)

6 Ocak Cumartesi:

13.00 Reeder Samsunspor-Beşiktaş Emlakjet (Mustafa Dağıstanlı)

15.30 Galatasaray Ekmas-TOFAŞ (Sinan Erdem)

18.00 Pınar Karşıyaka-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko (Gazanfer Bilge)

7 Ocak Pazar:

13.00 Çağdaş Bodrumspor-Aliağa Petkimspor (Menteşe)

15.30 Darüşşafaka Lassa-Türk Telekom (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 Bursaspor Info Yatırım-Anadolu Efes (TOFAŞ)

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