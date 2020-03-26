Türkiye serin ve yağışlı havanın etkisine girecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin doğu bölgelerinde hafif sağanak devam ediyor.Ayrıca, ülkenin bu akşamdan itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkisine girmesi öngörülüyor. Genellikle sağanak şeklindeki yağışların hafta sonunda yurt genelinde görülmesi, gelecek hafta doğu kesimlerde ve özellikle Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde etkisini hissettirmesi bekleniyor.Sistemin, toplamda metrekareye yer yer 100 kilogram ve üzeri yağış bırakacağı tahmin ediliyor.Zaman zaman kuvvetli yağışlarla birlikte yüksek kesimlerdeki kar örtüsünde erimeler meydana gelmesi öngörüldüğünden, su baskınları ve taşkınlara karşı yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.Halen ülke genelinde mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların, yağışlı sistemle birlikte 4-8 derece azalacağı tahmin ediliyor.'da cuma günü hafif sağanak bekleniyor. Hafta sonu ise havanın çok bulutlu ve yağmurlu olacağı tahmin ediliyor. 16-18 derecelerde seyreden günün en yüksek hava sıcaklığının pazar günü 8 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.'de perşembe günü saatlerinden itibaren hafif sağanak şeklinde başlayacak yağışların, cuma günü ve hafta sonu yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.