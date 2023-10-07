Türkiye Satranç Kupası Ankara'da düzenlenecek

Cumhuriyetin 100. Yılı Türkiye İş Bankası Satranç Kupası, kasımda Ankara'da düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Satranç Kupası Ankara'da düzenlenecek
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07 Ekim 2023 13:48
Cumhuriyetin 100. Yılı Türkiye İş Bankası Satranç Kupası, 22-27 Kasım'da Ankara'da yapılacak.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde gerçekleştirilecek organizasyona 12 sporcunun katılacağı belirtildi.

Cumhuriyetin 100. yılında yapılacak kupada toplam 600 bin lira para ödülü verileceği kaydedildi.

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