Türkiye Satranç Kupası Ankara'da düzenlenecek

Cumhuriyetin 100. Yılı Türkiye İş Bankası Satranç Kupası, 22-27 Kasım'da Ankara'da yapılacak.
Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde gerçekleştirilecek organizasyona 12 sporcunun katılacağı belirtildi.
Cumhuriyetin 100. yılında yapılacak kupada toplam 600 bin lira para ödülü verileceği kaydedildi.
Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde gerçekleştirilecek organizasyona 12 sporcunun katılacağı belirtildi.
Cumhuriyetin 100. yılında yapılacak kupada toplam 600 bin lira para ödülü verileceği kaydedildi.