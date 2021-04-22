Türkiye Satranç Federasyonu'ndan 23 Nisan'a özel etkinlik

Türkiye Satranç Federasyonu 23 Nisan'a özel çevrim içi etkinlik düzenleyecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Satranç Federasyonu'ndan 23 Nisan'a özel etkinlik
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22 Nisan 2021 14:50
Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, 'Hayallerimizi, yarınlarımızı büyütüyoruz' sloganıyla '23 Nisan Buluşması' düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TSF Başkanı Gülkız Tulay' ın açılış konuşması ile başlayacak etkinliğe, 81 ilden 7-14 yaş arası yaklaşık 200 sporcu katılacak.

Etkinlik, yarın 12.00'de federasyonun 'YouTube' kanalı üzerinden izlenebilecek.

 


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