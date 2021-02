Türkiye Satranç Federasyonu 30. yılını kutladı

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), 30. kuruluş yıl dönümünü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla kutladı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada TSF'nin 30. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Kasapoğlu, "Spor birkaç branştan ibaret değildir. Pek çok ilde, ilçemizde, beldelerimizde pek çok branşı erişilebilir kılmanın, bunu başarmanın heyecanını duyuyoruz. Bugüne kadar bu özel branşın gelişmesinde, yayılmasında ve erişiminde büyük katkılar sağlayan herkesi canıgönülden kutluyorum." dedi.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünyada yaşanan salgına işaret eden Kasapoğlu, "Bu pandeminin pek çok zorluğu var, kısıtlama söz konusu. Ama görüyorum ki bizlerin bu anlamdaki çalışmalarına, heyecanlarına hiçbir şeyin engel olması söz konusu değil. Satranç, elbette zihinsel anlamda pek çok sosyal katkısı da olan, eğitimle birlikte farklı anlamda pozitif katkıları ortaya koyan bir branş. Satranç gibi tüm branşlarımızın gelişmesine çabalar sağlayan bir hükümetimiz var." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora verdiği desteğe vurgu yapan Kasapoğlu, şöyle devam etti:



"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 19 yılda büyük aşamalar katettik, çok büyük bir devrimi gerçekleştirdik. Bu noktada her geçen gün spor politikalarımızı revize etme, güçlendirme yönünde de önemli çalışmalarımız var. Bunları da müsabakalarda aldığımız sonuçlar, madalyalar, sporcularımızın bizlere yaşattığı gururlarla hep birlikte görüyoruz. Tabii ki her zaman amacımız daha ilerisi. Biz inanıyoruz ki sporcularımız, gençlerimiz daha iyisini başarabilir. Onlarda bu ışığı, potansiyeli görüyoruz."



Kasapoğlu, bütün branşları desteklemeye devam edeceklerini dile getirerek, "Satranç, çocuklarımızın gelişimi açısından çok önem arz eden bir branş. Hem strateji geliştirme hem de pek çok yeteneği kazandırma açısından önemli bir branş. Satrançtaki oyuncuların sosyal alanda, akademik çalışmalarda da çok önemli başarılara imza attığını görüyoruz. Bu anlamda satrançla bütünleşmek geleceği şekillendirecek gençlik açısından çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.



"Türkiye Satranç Öğreniyor" projesi hayata geçirildi



Satrancın son dönemde Türkiye'deki gelişiminden mutluluk duyduklarını belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti:



"Ülkemizin dört bir köşesinde ana okullarına kadar erişimi kolaylaştırılan bir satranç var. Bakanlığımızın gençlik merkezleri, yurtlarımız ve gençlik kamplarımızın çok önemli bir misyonu ifa ettiğini belirtmek istiyorum. Bugün paylaşmam gereken yeni bir proje var; o da 'Türkiye Satranç Öğreniyor' projesi. Biliyorsunuz Bakanlık olarak birçok projemiz var. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi bunlardan biri, çok da başarıyla yürüttüğümüz bir proje. Bu çerçevede 'Türkiye Satranç Öğreniyor' projesinin yeni bir başlangıç olduğunu belirtmek istiyorum. Çok anlamlı bir çalışma. Sayın Başkanım, bugün başlayacak bu projenin 7 Mart'ta bitmesi söz konusu ama sizlerden ricam bu projeyi tüm yıla yayalım."



Gülkız Tulay: "Dijital dünyada da en etkin federasyonlardan biri olduk"



TSF Başkanı Gülkız Tulay ise salgın döneminin en faal federasyonlarından biri olduklarına dikkati çekerek, "Yaklaşık bir yıldır alışkanlıklarımızı geride bırakarak salgın sürecinde yeni normallerle yaşamaya başladık. Bu beklenmeyen süreç sosyalleşmeye ve harekete ihtiyaç duyan çocuklarımızı ve gençlerimizi de doğal olarak etkiledi. Tüm sportif faaliyetlerin askıya alındığı ve evlere kapandığımız süre boyunca Türkiye Satranç Federasyonu olarak tüm Türkiye'yi satranç sporunun kazanımları etrafında toplamak için çalışmalara başladık." şeklinde konuştu.



"TSF olarak kimse spordan, satrançtan uzak kalmasın istedik." diyen Tulay, şunları söyledi:



"Etkinlik takvimimizde yer alan şampiyona ve turnuvalarımızı yüz yüze düzenleyemesek de heyecanımızı ve ruhumuzu dijital dünyaya taşıdık. Ne mutlu bize ki bu süreçte dijital dünyada da en etkin federasyonlardan biri biz olduk. Binlerce sporcumuzu ve satranç sporuna ilgi duyan her vatandaşımızı satranç sporunun birleştirici gücü etrafında toplamayı başardık."



Salgın sürecinde gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlatan Tulay, "Bakanlığımızın da desteğiyle güzel ülkemiz için artık bir satranç ülkesi diyebiliyoruz. Bizler de ülkemizin en popüler spor branşları arasında yer alan satrançta, 1 milyon lisanslı sporcu hedefine ulaşmak üzereyiz. Her ferdinin çok kıymetli olduğu satranç ailemizin şu anda 999 bin 505 lisanslı sporcusu bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.



Tulay, TSF'nin Bakanlığın bünyesine 1991 yılında bağlandığına değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Anadolu topraklarında satranç sporunun izlerini sürerek, satranç sporunun kurumsallaşmasının 1900'lü yıllarda başladığına ve 1954 yılında tamamlandığına dair resmi kayıtları özenle bir araya getirdik. 30'uncu yılımızda tarihçemizin yeniden belgeli kayıtlarla yazılmasını ve kuruluş yılımızın ise 1954 yılı olarak yeniden tescil edilmesini talep edeceğiz. Satranç ailesi olarak sizlerin de desteğiyle önümüzdeki yılı TSF'nin kuruluşunun 68. yılı olarak kutlamak en büyük hayallerimizden biri."



"Satranç Tarih İle Buluşuyor" sergisinin açılışının da yapıldığı 30. yıl etkinliğinde, Bakan Kasapoğlu ve TSF Başkanı Tulay, 2 bin 500 sporcunun yer aldığı dijital kampa video konferans yöntemiyle bağlandı. Milli sporcular Gülenay Aydın ve Berke Çaputçuoğlu, özel bir simultane maç yaptı.