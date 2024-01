Türkiye şampiyonu yüzücü Recep Hazar Kirez, yeni madalyalar için kulaç atıyor

Afyonkarahisar'da küçük yaşta kaplıca havuzlarında başladığı yüzmede iki yıl üst üste Türkiye şampiyonluğu kazanan 18 yaşındaki milli sporcu Recep Hazar Kirez, yeni dereceler için çalışmalarını sürdürüyor.



Kirez'in, 9 yaşında başladığı yüzme sporunda ailesi ve antrenörü Hasan Barlak'ın destekleriyle katıldığı il ve bölge yarışlarında dereceler elde etti. Antrenmanlarını aralıksız sürdüren Kirez, 100 metre serbest branşında 2022'de yıldızlar, 2023'de gençler kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldu.



Milli takıma 3 yıl önce seçilen Kirez, 2022'de Sırbistan ve Slovakya ile 2023'te farklı branşlarda Türkiye'yi temsil ederek madalyalar kazandı.



Gençlik ve Spor Bakanlığının son yıllarda Afyonkarahisar'daki yatırımlarıyla olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzlarında antrenmanlarını sürdüren Kirez, uluslararası organizasyonlarda madalya kazanarak derecelerine yenilerini eklemek istiyor.



- "Her zaman Afyonkarahisar ve Türkiye için en iyisini yapmaya çalışacağız"



Kirez, AA muhabirine, kaplıca havuzlarından şampiyonluğa uzanan hikayesini duyanların şaşırdığını söyledi.



İlk zamanlar havuzda şampiyonalara hazırlanma imkanı olmadığı için kaplıca havuzlarına yönlendirildiğini aktaran Kirez, imkanların artmasıyla rahat antrenman olanağı bulduğunu dile getirdi.



Kirez, şubatta katılacağı sezonun ilk yarışına Türkiye Gençler Şampiyonasına hazırlıklarını haftada 10 antrenmanla sürdürdüğünü anlattı.



Baraj müsabakaları sonrası Litvanya'da düzenlenecek Avrupa Gençler Şampiyonasına katılmayı istediğini vurgulayan Kirez, "Her yıl milli takımda yer almak istiyorum. 2028 ve 2032 yıllarında olimpiyatlar var. En büyük hedefim bu yarışlarda derece elde etmek. Her zaman Afyonkarahisar ve Türkiye için en iyisini yapmaya çalışacağız."dedi.



- "İmkansızlıklara boyun eğmeden yoluna devam etti"



Milli takım antrenörü Barlak da sporcusunun imkansızlıklara rağmen hiçbir zaman mücadelesini bırakmadığını, bahanelerin arkasına sığınmadan başarılarla yoluna devam ettiğini kaydetti.



Disiplinli şekilde antrenmanları sürdürdüklerini aktaran Barlak, "Recep, her zaman fedakar, azimli ve disiplinli olmuştur. Kendi çocukluğu ve gençliğinden çok ödün verdi. Şimdi ise ülkemizi yüzme alanında en iyi şekilde temsil ediyor." diye konuştu.



Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ise yaşıtlarına rol model olacak milli yüzücü Kirez'den yakın zamanda Avrupa ve dünya şampiyonlarındaki yarışlardan başarı beklediklerini, fotoğrafını tesise asacaklarını kaydetti.