Türkiye şampiyonu bilardocu Arzu Gök hedef büyüttü

Ankara'da 4-15 Aralık'ta düzenlenen Kadınlar 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Arzu Gök, 2022'de gerçekleştirilecek dünya ve Avrupa şampiyonalarında da birincilik hedefliyor.



Bir çocuk annesi Gök, yaklaşık 12 yıl önce arkadaşları aracılığıyla tanıştığı bilardoyla profesyonel olarak ilgilenmeye başladı.



Kendini geliştiren ve birçok turnuvaya katılan Gök, genel klasmanda 8 Türkiye üçüncülüğünün ardından Ankara'da 4-15 Aralık'ta gerçekleştirilen Kadınlar 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda hedeflediği altın madalyaya uzandı.



Milli takıma seçilen GZT Giresunspor'un sporcusu Gök, gelecek yıl yapılacak dünya ve Avrupa şampiyonalarında mücadele edecek.



40 yaşındaki Arzu Gök, AA muhabirine, kaybetse de kazansa da her daim başarıyı yakalamayı hedeflediğini söyledi.



Bu spora başladığı ilk dönemlerde kadın olmasından dolayı çevresince eleştirildiğini, başarılı olamayacağı yönünde söylemlerle karşılaştığını anlatan Gök, "Buraya gelmem kolay olmadı. Çok da yoruldum açıkçası. Eksi olan her şeyi pozitife çevirmeye çalıştım. Olumsuz şeylere sağır oldum, olumlu konuları da hemen kafama yükledim. Bu yolda ilerlemek için çok emek verdim. Sonunda da başarıyı yakaladım. Her zaman da bu yolda ilerleyeceğime inanıyorum." dedi.



Milli sporcu, bugüne kadar 36 turnuvaya katıldığını belirterek, bunlara sıkı çalışarak hazırlandığını, zaman zaman performansını artırmak için erkek sporcularla maçlar yaptığını aktardı.



Hayalini dünya ve Avrupa şampiyonluklarının süslediğine dikkati çeken Gök, "Dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılacağım. Ülkemi temsil edeceğim için çok gururluyum. Daha fazla emek vererek, çalışarak bana inananları mahcup etmeyeceğim. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Başarılı olacağıma da inanıyorum." diye konuştu.



Arzu Gök, istenildiğinde herkesin her şeyi başarabileceğini vurgulayarak, "Benim gidilecek daha çok yolum var. Hala öğrenmem gereken çok fazla şey var. Bu da bana başarılar getiriyor." diyerek sözlerini tamamladı.





