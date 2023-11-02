Türkiye şampiyonalarının finali Hasankeyf'te

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ile Türkiye Motosurf Şampiyonası'nın final yarışları 11-12 Kasım tarihlerinde Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yapılacak.



Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Batman Valiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ile Türkiye Motosurf Şampiyonası ilk kez Hasankeyf'te gerçekleştirilecek.



Sporcular, Hasankeyf Limanı'nda özel olarak oluşturulacak flyboard ile akrobasi hareketleri gerçekleştirerek kupayı kazanmaya çalışacak.



Yarışlar OPEN, pro stock-1, pro stock-2, kadınlar, gençler, flyboard ve drag sınıflarında yapılacak.



