Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası sona erdi

Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası, pazar günü yapılan müsabakalarla İstanbul'da sona erdi ve Balkan Şampiyonası'na katılacak milli takım kadrosu belirlendi.
Ataköy Atletizm Salonu'ndaki organizasyonda, 26 branşta Türkiye birincileri belli oldu.
Yarışmalarda bir Türkiye rekoru kırılırken, bazı branşlarda bu yıl Türkiye salon listesindeki en iyi dereceler yenilendi.
Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda şampiyon olan atletler ve branşları şöyle:
Erkekler:
60m: Kayhan Özer, 6.67
200m: Oğuz Uyar, 21.42
400m: İsmail Nezir, 47.34
800m: Salih Teksöz, 1:51.87
1500m: Mehmet Çelik, 3:44.98
3000m: Murat Emektar, 8:11.61
60m engelli: Furkan Aktaş, 7.93
Yüksek atlama: Metin Doğu, 2.06m
Sırıkla atlama: Zekicem Tenekebüken, 5.21m
Uzun atlama: Muammer Demir, 7.55m
Üç adım atlama: Batuhan Çakır, 15.41m
Gülle atma: Nuh Bolat, 17.96m
Heptatlon: Ömer Faruk Çanakçı, 5524 puan
Kadınlar:
60m: Simay Özçiftçi, 7.55
200m: Zülha Armutçu, 24.53
400m: Nevin İnce, 55.44
800m: Tuğba Toptaş, 2:06.11
1500m: Şilan Ayyıldız, 4:23.57
3000m: Emine Hatun Tuna-Mechaal 9:19.37
60m engelli: Özge Can, 8.39
Yüksek atlama: Buse Savaşkan, 1.82m
Sırıkla atlama: Demet Parlak, 4.25m
Uzun atlama: Gizem Akgöz, 6.04m
Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz, 13.66m
Gülle atma: Pınar Akyol, 16.98m
Pentatlon: Emine Selda Kırdemir, 3482 puan
Ataköy Atletizm Salonu'ndaki organizasyonda, 26 branşta Türkiye birincileri belli oldu.
Yarışmalarda bir Türkiye rekoru kırılırken, bazı branşlarda bu yıl Türkiye salon listesindeki en iyi dereceler yenilendi.
Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda şampiyon olan atletler ve branşları şöyle:
Erkekler:
60m: Kayhan Özer, 6.67
200m: Oğuz Uyar, 21.42
400m: İsmail Nezir, 47.34
800m: Salih Teksöz, 1:51.87
1500m: Mehmet Çelik, 3:44.98
3000m: Murat Emektar, 8:11.61
60m engelli: Furkan Aktaş, 7.93
Yüksek atlama: Metin Doğu, 2.06m
Sırıkla atlama: Zekicem Tenekebüken, 5.21m
Uzun atlama: Muammer Demir, 7.55m
Üç adım atlama: Batuhan Çakır, 15.41m
Gülle atma: Nuh Bolat, 17.96m
Heptatlon: Ömer Faruk Çanakçı, 5524 puan
Kadınlar:
60m: Simay Özçiftçi, 7.55
200m: Zülha Armutçu, 24.53
400m: Nevin İnce, 55.44
800m: Tuğba Toptaş, 2:06.11
1500m: Şilan Ayyıldız, 4:23.57
3000m: Emine Hatun Tuna-Mechaal 9:19.37
60m engelli: Özge Can, 8.39
Yüksek atlama: Buse Savaşkan, 1.82m
Sırıkla atlama: Demet Parlak, 4.25m
Uzun atlama: Gizem Akgöz, 6.04m
Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz, 13.66m
Gülle atma: Pınar Akyol, 16.98m
Pentatlon: Emine Selda Kırdemir, 3482 puan