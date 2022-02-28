Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası sona erdi

Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası, pazar günü yapılan müsabakalarla İstanbul'da sona erdi ve Balkan Şampiyonası'na katılacak milli takım kadrosu belirlendi.



Ataköy Atletizm Salonu'ndaki organizasyonda, 26 branşta Türkiye birincileri belli oldu.



Yarışmalarda bir Türkiye rekoru kırılırken, bazı branşlarda bu yıl Türkiye salon listesindeki en iyi dereceler yenilendi.



Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda şampiyon olan atletler ve branşları şöyle:



Erkekler:



60m: Kayhan Özer, 6.67



200m: Oğuz Uyar, 21.42



400m: İsmail Nezir, 47.34



800m: Salih Teksöz, 1:51.87



1500m: Mehmet Çelik, 3:44.98



3000m: Murat Emektar, 8:11.61



60m engelli: Furkan Aktaş, 7.93



Yüksek atlama: Metin Doğu, 2.06m



Sırıkla atlama: Zekicem Tenekebüken, 5.21m



Uzun atlama: Muammer Demir, 7.55m



Üç adım atlama: Batuhan Çakır, 15.41m



Gülle atma: Nuh Bolat, 17.96m



Heptatlon: Ömer Faruk Çanakçı, 5524 puan



Kadınlar:



60m: Simay Özçiftçi, 7.55



200m: Zülha Armutçu, 24.53



400m: Nevin İnce, 55.44



800m: Tuğba Toptaş, 2:06.11



1500m: Şilan Ayyıldız, 4:23.57



3000m: Emine Hatun Tuna-Mechaal 9:19.37



60m engelli: Özge Can, 8.39



Yüksek atlama: Buse Savaşkan, 1.82m



Sırıkla atlama: Demet Parlak, 4.25m



Uzun atlama: Gizem Akgöz, 6.04m



Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz, 13.66m



Gülle atma: Pınar Akyol, 16.98m



Pentatlon: Emine Selda Kırdemir, 3482 puan





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